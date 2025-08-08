El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la Junta Nacional de Justicia. La pesquisa se centra en una posible manipulación de una base de datos con información clave sobre procedimientos disciplinarios.

La Segunda Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro encargó a la Divindat realizar diligencias urgentes, como entrevistas, recolección de evidencias digitales y análisis técnico de los sistemas comprometidos.

Los documentos afectados superan los 1.200 archivos y contienen detalles de procesos disciplinarios en curso y concluidos contra jueces y fiscales. Su posible alteración podría afectar el seguimiento y transparencia de estos casos.

El Ministerio Público precisó que estas acciones buscan identificar responsabilidades penales. La Junta Nacional de Justicia aún no ha emitido un pronunciamiento sobre el impacto de este incidente.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la @JNJPeru. Ello tras una presunta manipulación irregular de la base de datos de dicha entidad en la que se… pic.twitter.com/UeKyKvjpdn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 8, 2025