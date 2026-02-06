La Fiscalía Anticorrupción citó para el 25 de febrero a Alfonso López Chau, fundador y candidato presidencial de Ahora Nación, para que brinde su declaración en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con su desempeño como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería.

De acuerdo con la tesis fiscal, López Chau es investigado por los presuntos delitos de peculado doloso y negociación incompatible.

El Ministerio Público sostiene que habría utilizado su cargo en la UNI para favorecer a militantes de su agrupación política y que se habrían empleado recursos de la universidad con fines proselitistas.

La investigación también comprende el presunto uso de fondos institucionales para la promoción de su candidatura, así como la supuesta modificación del estatuto universitario con el fin de facilitar que personas de su entorno asumieran la rectoría tras su renuncia.