El Ministerio Público ha formalizado dos requerimientos de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte en el marco de dos investigaciones distintas.

En caso, el Poder Judicial apruebe ambas solicitudes, la exmandataria enfrentaría una restricción total de hasta 36 meses para salir del territorio nacional, buscando con ello evitar un riesgo de fuga y asegurar su permanencia mientras avanzan los procesos.

Diversos delitos

El primer pedido, de 18 meses, fue presentado por la Fiscalía de la Nación y se relaciona con la investigación por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Los hechos investigados señalan una supuesta intervención de Boluarte en la designación de funcionarios del sector Salud y en el pago de beneficios sociales, presuntamente para favorecer a un amigo del médico que le habría realizado intervenciones quirúrgicas estéticas.

En paralelo, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó una segunda medida por un plazo de 36 meses. Esta investigación se centra en el presunto delito de lavado de activos, vinculada a la recolección de dinero destinada a cubrir la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón. La tesis fiscal apunta a que estos fondos tendrían como origen a la organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro”. Ambos requerimientos ya se encuentran en trámite judicial, a la espera de que el juez programe las audiencias correspondientes para su evaluación.