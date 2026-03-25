Durante este segmento, los postulantes presentaron propuestas relacionadas con el control del crimen organizado, la reforma policial y el combate a la minería ilegal, uno de los temas planteados durante el intercambio entre candidatos.

Forsyth propone control militar de cárceles y fortalecimiento policial

El candidato George Forsyth abrió la ronda destacando su experiencia directa frente a la inseguridad y planteando acciones inmediatas contra el crimen.

“Hoy necesitamos alguien con pantalones que tome acciones… A mí no me tienen que contar sobre inseguridad, yo lo viví y yo la luché y le gané en La Victoria”, afirmó durante su intervención inicial.

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Asimismo, anunció medidas para recuperar el control del sistema penitenciario.

Durante el intercambio final, reafirmó su propuesta de intervención en centros penitenciarios.

“Se les acabó la fiesta en los penales… voy a llevar el programa Barrio Más Seguro”, añadió al cierre del bloque.

Espá plantea seis penales de máxima seguridad y aislamiento de cabecillas

El candidato Carlos Espá centró su propuesta en la reforma del sistema penitenciario y el endurecimiento de sanciones contra organizaciones criminales.

Entre sus principales planteamientos destacó la construcción de nuevos centros penitenciarios.

“Estamos planteando la creación de seis penales de máxima seguridad en lugares recónditos”, indicó, al explicar que estos espacios permitirían aislar a líderes criminales y reducir la coordinación de delitos desde las cárceles.

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También cuestionó el uso frecuente de estados de emergencia sin resultados sostenidos.

“Los estados de emergencia… se han convertido en una caricatura”, afirmó al referirse a la aplicación de esta medida en los últimos años.

Jaico propone fortalecer inteligencia policial y reforma institucional

El candidato Carlos Jaico sostuvo que la inseguridad está relacionada con decisiones políticas y fallas institucionales.

“Si no se ha combatido el crimen es porque el crimen vive en el poder”, declaró durante su intervención inicial.

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Asimismo, anunció cambios estructurales en la organización policial.

Durante el diálogo, insistió en la importancia de ampliar la capacidad operativa de inteligencia.

“Debemos entonces… reforzar la inteligencia policial y llegar a 20 000 investigadores”, señaló al sustentar su propuesta contra el crimen organizado.