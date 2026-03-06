El candidato presidencial por Somos Perú, George Forsyth, dio a conocer los principales ejes de su plan de gobierno durante una presentación en la que abordó temas vinculados a seguridad ciudadana, política energética y programas de asistencia para sectores vulnerables.

Entre las medidas planteadas, el postulante señaló que, de llegar al poder, ordenará que las Fuerzas Armadas asuman el control de los centros penitenciarios desde el inicio de su gestión.

Según explicó Forsyth para Canal N, entre el 70% y 80% de las órdenes de sicariato y extorsión se originan dentro de las cárceles, por lo que considera necesario reforzar el control en estos espacios.

El candidato a la presidencia por Somos Perú, George Forsyth, sobre el voto de confianza al gabinete Miralles: "No espero nada bueno de este Congreso, totalmente corrupto y mafioso, que trabaja para sus propios intereses."



El líder de Somos Perú también indicó que su estrategia contra el crimen incluye una reorganización de la Policía Nacional para enfrentar casos de corrupción interna. Además, sostuvo que su experiencia como capitán del Ejército y su formación en el extranjero respaldan su capacidad para dirigir acciones contra la delincuencia organizada.