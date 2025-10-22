Contrario a lo que afirmó su compañero José Domingo Pérez, con quien integra el Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Germán Juárez Atoche aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el Caso Cócteles, pesquisa que involucró a Keiko Fujimori, no “surtirá efectos” en otros casos emblemáticos.

POSTURA

“Esta sentencia solo surte los efectos para el caso concreto: el de Keiko Fujimori. Considero que los efectos de la misma no se extienden para otros casos, como el de Ollanta Humala, Susana Villarán y, menos, en el de Martín Vizcarra, en el que no se imputa lavado de activos, sino corrupción de funcionarios, cohecho”, sostuvo Juárez en Exitosa.

Estas declaraciones contrastan con las de Pérez, fiscal a cargo del Caso Cócteles durante casi una década, quien sostuvo en audiencia ante el TC que tal fallo sí afectaría a otros procesos.

“La decisión tendrá injerencia en la sentencia contra Ollanta Humala, condenado por recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña (…) en otros procesos en los que Odebrecht entregó dinero ilícito a campañas: el juzgamiento a la exalcaldesa Villarán, en donde entregó más de 4 millones de dólares”, aseveró, entonces, Pérez.

Juárez Atoche, en cambio, sostuvo que la disposición no aplicaría al proceso de Humala, con condena en primera instancia, debido a que se probó en juicio oral que “ingresó dinero maculado al tráfico económico y, producto de ello, se hizo la campaña tanto del 2006 y el 2011”, además de efectuarse “compras de inmuebles”.

“Sé que hay alegría en algunos acusados o sentenciados, específicamente en el caso del Sr. Humala, porque dicen que esa sentencia surte efectos para ese caso. No es así”, dijo en Exitosa.

Finalmente, cuestionó al TC por querer “enmarcar los hechos imputados como financiamiento ilegal”, cuando la postulación de Pérez fue por lavado de activos.

