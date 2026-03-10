En medio de la crisis por el suministro energético, el presidente José María Balcázar informó que el sistema de gas volverá a operar para las estaciones de servicio a partir del sábado 14 de marzo, lo que permitirá reiniciar el abastecimiento de vehículos.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que esta medida forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para restablecer el funcionamiento del sistema energético tras los problemas registrados en los últimos días.

Asimismo, señaló que el servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao se normalizaría el domingo 15 de marzo, una vez que se complete el proceso de restablecimiento del sistema.

José Balcázar, presidente de la república, sobre la crisis de abastecimiento de gas: Frente a la emergencia registrada, el gobierno no esperó más



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/nN0oikJzOa — Canal N (@canalN_) March 10, 2026