El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, se refirió a la posibilidad de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una propuesta impulsada durante el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.
“La posición del Gobierno es de pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. [Mantenerse en la Corte IDH] es un tema que se ha venido evaluando desde una gestión anterior y esta gestión deberá también fijar una posición. Es algo que todavía no se ha discutido”, señaló Martínez a RPP.
Cabe recordar que, durante el mandato de Boluarte, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, propuso la creación de una comisión para evaluar la continuidad del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
La iniciativa buscaba incluir la participación del Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil y la academia.
