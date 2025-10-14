El Poder Ejecutivo oficializó este lunes la renuncia del Consejo de Ministros presidido por Eduardo Arana, mediante las resoluciones publicadas en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El Gobierno de José Jerí aceptó las renuncias de los 18 ministros que integraban el gabinete encabezado por Eduardo Arana, a través de la Resolución Suprema N° 230-2025-PCM. Las dimisiones cuentan con las firmas del jefe de Estado y del ahora expremier.

En ese contexto, mediante las resoluciones respectivas se aceptaron las renuncias del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer; de Defensa, Walter Astudillo; de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; y del Interior, Carlos Malaver Odias.

Asimismo, se aceptaron las renuncias del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Cavero Solano; de Educación, Morgan Quero; de Salud, César Henry Vásquez Sánchez; de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manuel Manero Campos; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Ysau Maurate Romero.

Del mismo modo, se aceptaron las dimisiones de los ministros de la Producción, Sergio González Guerrero; de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén; de Energía y Minas, Jorge Luis José Montero Cornejo; y de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo.

También se oficializaron las renuncias de Durich Francisco Whittembury Talledo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ana Peña Mendoza, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Juan Carlos Castro Vargas, ministro del Ambiente; Fabricio Valencia Gibaja, titular de Cultura; y Fanny Montellanos Carbajal, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Resolución suprema N° 230-2025-PCM