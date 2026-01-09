El Ejecutivo declaró estado de emergencia en Pisco por 60 días mediante el Decreto Supremo N° 004-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Durante este periodo, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, será responsable del control del orden interno y definirá las zonas de intervención.

Se estableció la restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Para actividades masivas de carácter religioso, cultural, deportivo o no deportivo, se requerirá permiso de las autoridades, mientras que las de menor escala podrán realizarse sin autorización previa.

Además, se declaró en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Ica y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Pisco. Se formaron también el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y comités de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación indelegable de sus integrantes.

El comando y los comités establecerán un centro de coordinación permanente 24/7, integrando recursos humanos y tecnológicos. Las fuerzas combinadas realizarán control territorial en zonas críticas, patrullajes disuasivos motorizados, operativos de identidad y búsqueda de requisitoriados, entre otras medidas. El decreto lleva la rúbrica del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial Ernesto Álvarez y de los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, y Justicia y Derechos Humanos.