El Ejecutivo aprobó la asignación de 224,8 millones de soles adicionales para apoyar la preparación de las elecciones generales de 2026.
La medida busca asegurar que el proceso electoral se desarrolle con condiciones adecuadas de orden, transparencia y participación ciudadana en todo el país.
El financiamiento será distribuido entre entidades clave que cumplen funciones durante los comicios. Entre ellas figuran el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, instituciones responsables de la supervisión, el resguardo y la organización de diversas etapas del proceso electoral.
La decisión se produce después de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones acudiera al Congreso para exponer la necesidad de contar con más presupuesto. El pedido estuvo orientado a reforzar labores de fiscalización y otros aspectos vinculados al correcto desarrollo de las elecciones.
