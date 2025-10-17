El Gobierno oficializó una serie de cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de una reestructuración institucional luego de los hechos de violencia registrados durante las protestas.

Según un documento oficial, se ordenó la retención de cargo de varios oficiales generales por “necesidades del servicio”, mientras continúa un proceso sumario interno.

La decisión se adoptó tras confirmarse que un oficial de tercera línea disparó contra un manifestante, provocando su muerte.

Entre los relevos figura el del general Enrique Felipe Monroy, quien dejó la jefatura de la Región Policial Lima, asumida por el general Manuel Vidarte. También se designó al general Julio Mariño Ripa como nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia, en el marco de un proceso de reorganización que busca fortalecer la gestión interna y la respuesta ante la crisis de seguridad.

En tanto, el coronel José Zabala fue nombrado como nuevo jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en reemplazo del coronel Marco Conde. L