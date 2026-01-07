El Poder Ejecutivo convocó para el domingo 4 de octubre las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el Decreto Supremo N.° 001-2026-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
En las elecciones regionales, la ciudadanía elegirá a gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales de los departamentos del país y de la Provincia Constitucional del Callao.
En el ámbito municipal, el proceso contempla la elección de alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales en todo el territorio nacional.
La convocatoria marca el inicio formal del proceso electoral, que se rige por la Constitución Política del Perú y las leyes de Elecciones Regionales y Municipales; la organización, ejecución y fiscalización estarán a cargo de los organismos que integran el sistema electoral, y el decreto lleva la firma del presidente José Jerí y del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez.
