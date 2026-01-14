El presidente de la república, José Jerí, encabezó la presentación de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, iniciativa que el Ejecutivo plantea como una guía estratégica para orientar el desarrollo del sector y fortalecer el crecimiento económico del país a nivel internacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó el valor del documento como instrumento de planificación estatal. “Estas políticas son el norte perfecto para evaluar las acciones a tomar en cuenta y llegar a un objetivo específico. Se trata de una herramienta potente para el Estado”, señaló al explicar el enfoque de largo plazo de la propuesta.

Según lo expuesto, el seguimiento de esta política permitiría incrementar los ingresos del Estado, lo que a su vez contribuiría al cierre de brechas en áreas prioritarias como seguridad ciudadana, infraestructura y acceso a servicios básicos. En esa línea, el jefe de Estado afirmó que el Poder Ejecutivo continuará impulsando el desarrollo de las regiones y el aprovechamiento de sus potencialidades.

La política apunta a mejorar el uso de los acuerdos comerciales, fortalecer la logística del comercio exterior, diversificar y hacer sostenibles los bienes y servicios exportables, así como atraer inversiones a las Zonas Económicas Especiales. El objetivo final es consolidar al Perú como un referente en apertura comercial y proyectar exportaciones de bienes y servicios por US$ 140,000 millones al 2040.