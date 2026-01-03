El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, expresó su rechazo al ataque armado ocurrido en el sector Papagayo, anexo de Vijus, en la provincia de Pataz, hecho que dejó víctimas mortales.

El funcionario calificó lo sucedido como un “hecho criminal grave” y señaló que el caso ya es materia de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), el titular del sector sostuvo que la violencia armada no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia y recalcó que “no tienen cabida en ninguna actividad productiva”. Además, señaló que lo ocurrido evidencia que la minería ilegal ha superado el ámbito ambiental y se ha consolidado como una amenaza criminal organizada.

En ese contexto, el ministro afirmó que “la minería ilegal no solo arrebata vidas, sino que genera un caos económico y violencia en todo el país”, por lo que exhortó a la ciudadanía a sumarse a un frente común para enfrentar este problema.

Finalmente, aseguró que el Ejecutivo viene intensificando las acciones de interdicción a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con los ministerios de Defensa e Interior.