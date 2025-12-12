Los ministros de Defensa de Perú, César Díaz, y de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, sostuvieron hoy una reunión en Quito con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral y coordinar acciones conjuntas frente a la delincuencia transnacional.

El encuentro se desarrolló en el marco del Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador , espacio donde ambos países revisan sus principales desafíos comunes.

Durante la inauguración del evento, el presidente peruano José Jeri destacó, junto a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, la urgencia de desplegar acciones coordinadas y sostenidas para enfrentar de manera más efectiva las amenazas derivadas del crimen organizado.

En esa línea, una de las mesas de trabajo del gabinete se centró específicamente en seguridad y defensa, ámbitos en los que ambos gobiernos buscan avanzar con estrategias articuladas.

El Gabinete Binacional de Ministros Perú-Ecuador constituye el principal mecanismo de diálogo y coordinación política entre ambas naciones, y define la agenda de prioridades para el próximo año.

Además del sector Defensa, los titulares de Economía y Finanzas y de Vivienda también mantienen reuniones con sus pares ecuatorianos con el fin de impulsar proyectos conjuntos y potenciar la cooperación en beneficio de sus poblaciones.