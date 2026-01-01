La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales condenó la muerte de al menos tres personas tras un enfrentamiento armado ocurrido en una bocamina de la provincia de Pataz, en La Libertad.

El organismo señaló que este hecho pone en evidencia el deterioro de la seguridad ciudadana y el avance del crimen organizado en distintas zonas del país.

Mediante un comunicado, la ANGR sostuvo que “lo sucedido en Pataz no es un caso aislado, sino la consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz por parte del Ejecutivo, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas”.

En ese marco, pidió una intervención integral en la provincia y el fortalecimiento efectivo de la Policía Nacional, además de una articulación real con los gobiernos regional y locales.

Asimismo, el pronunciamiento recalcó que “la seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del Gobierno Nacional. Desde los gobiernos regionales reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada; sin embargo, no aceptaremos la inacción ni la indiferencia frente a una situación que continúa cobrando vidas”.