La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional sentenció al congresista Guillermo Bermejo Rojas, integrante de la bancada Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–BM, a 15 años de pena privativa de libertad por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Además de la condena, el tribunal dispuso su inhabilitación por dos años adicionales, tiempo durante el cual no podrá postular a cargos de elección popular ni ejercer función pública.

La sentencia también establece el pago de una reparación civil de S/100 mil a favor del Estado y una multa equivalente a 7,800 días.

En la resolución, el colegiado judicial sostuvo que quedó acreditada la afiliación del legislador a la citada organización terrorista, a quien —según el expediente— se le conocía con el alias de “Che”.

La Sala señaló que Bermejo no logró desvirtuar la acusación formulada en su contra y que existe convicción sobre su participación en Sendero Luminoso, sustentada en “versiones de testigos, colaboradores, videos, informes, etc.”

El caso

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en dos periodos: entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2008, y en febrero o marzo de 2009.

El Ministerio Público atribuye a Bermejo haberse trasladado, de forma consciente y voluntaria, a los campamentos de Sendero Luminoso en el Vraem, donde se habría reunido en varias ocasiones con los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino.

Según la tesis fiscal, el parlamentario recibió adoctrinamiento ideológico y político, además de instrucción en el uso de armas de fuego, y habría tenido el encargo de establecer vínculos con grupos terroristas extranjeros.

Por otro lado, Bermejo, junto con el congresista Guido Bellido (Podemos Perú), afrontará próximamente un nuevo juicio oral por presunta obstrucción a la justicia.

La Fiscalía sostiene que ambos, con intenciones de postular en los próximos comicios, intentaron convencer y amedrentar —a través de intermediarios— al testigo Eddy Villarroel (“Sacha”) para que no declare en otro proceso relacionado con el prófugo Vladimir Cerrón por supuesta afiliación terrorista. En este caso, el Ministerio Público ha solicitado siete años y seis meses de prisión para cada uno.