El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó el inicio del juicio oral contra Vladimir Cerrón y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, entre otros, por el presunto delito de afiliación terrorista.

El juez Wilson Verástegui emitió una resolución el pasado 9 de octubre, en la que ordena el enjuiciamiento del prófugo líder de Perú Libre y de los parlamentarios implicados.

En dicho proceso penal también figuran el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, así como Florabel Vargas Rojas, Alex Pimentel Vidal y Joys Edward Quiroga.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco pidió una condena de 25 años de prisión para Cerrón, al igual que su inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, por los presuntos delitos de afiliación a una organización terrorista y obstrucción a la investigación.

Para Bermejo y Bellido, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de prisión y su inhabilitación definitiva por el mismo delito de afiliación. En tanto, para Víctor Quispe Palomino, la Fiscalía pidió cadena perpetua.

Además, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior pidió que Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y otros dos acusados paguen solidariamente 100 mil soles como reparación civil al Estado por el delito de afiliación a una organización terrorista. En ese sentido, pidió que el prófugo líder de Perú Libre y otros cuatro procesados realicen el pago de 30 mil soles por el delito de obstrucción a la investigación del terrorismo.

