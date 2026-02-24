El economista Hernando de Soto negó haber presentado su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y confirmó que asumirá el cargo este martes a las 6 de la tarde.

En declaraciones a RPP, el futuro jefe del Gabinete descartó los rumores que circularon horas antes de la juramentación del nuevo Consejo de Ministros.

“Por supuesto, todo sigue viento en popa. Es un compromiso… esos son rumores que ni siquiera voy a calificar”, afirmó.

Rumores antes de la juramentación

Las versiones sobre una presunta renuncia surgieron poco antes de que el presidente José María Balcázar Zelada tomara juramento al nuevo gabinete ministerial.

Sin embargo, con sus declaraciones, De Soto confirmó que mantiene su decisión de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en el marco del gobierno de transición.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre la controversia generada en las últimas horas.