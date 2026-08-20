El Poder Judicial revisará hoy, jueves 20 de agosto, la apelación presentada contra la condena de 14 años de prisión efectiva impuesta a Martín Vizcarra.

La audiencia estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y está programada para las 11:00 a.m.

Durante la sesión participarán los abogados del exmandatario y un fiscal superior en representación del Ministerio Público. Vizcarra, quien cumple la sentencia en el penal Barbadillo, podrá intervenir de manera virtual.

La condena fue impuesta tras determinarse que Vizcarra recibió S/ 2.3 millones en sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, vinculados a las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando se desempeñaba como gobernador regional.

Con la apelación, la defensa busca que se revoque la sentencia y que Vizcarra sea absuelto de la acusación por cohecho.