En un balance de acciones recientes contra la delincuencia, el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, dio a conocer los resultados de 121 operativos policiales realizados en Lima y Callao durante las últimas 48 horas.

Las intervenciones permitieron detener a 232 personas, entre ellas 92 con requisitoria vigente, además de desarticular 29 bandas criminales.

La presentación se llevó a cabo en la base del Escuadrón Verde, en el Cercado de Lima, donde el titular del sector resaltó el trabajo de la Policía Nacional para enfrentar la criminalidad.

“Tenemos que ganar las calles y dar tranquilidad con el apoyo de nuestras fuerzas del orden. Este trabajo no debe cesar; cada dos o tres días rendiremos cuentas a la población”, afirmó.

Entre el 5 y el 7 de marzo, la Policía incautó 33 armas de fuego, dos réplicas y 15 artefactos explosivos. Asimismo, decomisó 150 kg de pasta básica de cocaína, 5,360 quetes de la misma sustancia y 20 kg de marihuana. Durante ese periodo también se recuperaron 328 teléfonos celulares, 28 vehículos, 258 autopartes y 1,640 prendas de vestir vinculadas a actividades delictivas.

Dentro de las intervenciones destacadas figura la desarticulación de la banda “Los Sintéticos del Sur” en San Juan de Miraflores, donde se detectó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas.