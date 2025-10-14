En una ceremonia realizada este martes por la tarde en Palacio de Gobierno, Hugo Claudio de Zela, juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
Es así como de Zela reemplaza en el cargo a Elmer Schialer.
La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente José Jerí y miembros del gabinete.
