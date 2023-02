Luego de conocerse que el gasto de los legisladores en su almuerzo varió de S/16 por un costoso buffet de S/80, el congresista Ilich López (Acción Popular) señaló que dicho desembolso debe corregirse ya que fue “un error administrativo del Legislativo” y no una decisión de los parlamentarios. A su juicio, este caso solo busca deslegitimizar al Congreso y no que se refleja las buenas cosas que se hacen en el Parlamento.

“Considero que es un error que se tiene que corregir definitivamente, sin embargo, creo que se quiere frivolizar las acciones del Congreso y no destacar las leyes que se han aprobado a favor de los docentes, oligopolios en las tarjetas de créditos, entre otros. Se está vulnerando la imagen de las instituciones del Estado y va a ocasionar que se queden débiles; eso es algo que se debe corregir”, alegó a Correo el acciopopulista.

Sobre el caso, días atrás, la bancada de Renovación Popular emitió un oficio solicitando a la Mesa Directica del Legislativo, dirigido por José Williams, reconsiderar la nueva contratación de alimentos para los congresistas durante las sesiones del Pleno, por los altos costos que el mismo representa.

En otro momento, Ilich señaló que el adelanto de elecciones generales no debe aprobarse, por el momento, debido a que la crisis social y política se está solucionando. Por ello, consideró que solo queda respetar la Constitución Política y que se respete el tiempo de funciones de los legisladores hasta el 2026.

“Considero que se debe respetar la Constitución porque la única manera de disolver el Congreso es por un proceso de negación de la confianza dos veces donde el Ejecutivo tiene esa facultad. Se debe respetar los procesos, reglamentos y normatividad para cerrar el Parlamento, que es una entidad que hace leyes, fiscaliza y representa. Nosotros no hacemos hospitales ni colegios, eso no es nuestra función y se nos deben reclamar por cosas que no nos compete”, manifestó a este medio.

Para el parlamentario de Acción Popular, las personas que se encuentran detrás de que se adelanten de elecciones, además de los manifestantes, son los que están detrás de grandes consultorías y aprovechan la convulsión social para seguir beneficiándose en el Estado. “Buscan un gobierno de transición para meter a personas allegadas a ellos y no se lo vamos a permitir. Tienen que aprender a ganar elecciones, buscar sus votos en la calle si quieren gobernar”, acotó.

Desde la óptica de Ilich, la presidenta de la República, Dina Boluarte, también debería quedarse hasta el 2026 y ya empezar a gobernar con iniciativas públicas importante a fin de que la población sea la más beneficiada y se oponga a medidas radicales como su renuncia sin darle la oportunidad de hacer algo por el país.

