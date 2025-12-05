El Consejo de la Prensa Peruana publicó su informe mensual de noviembre, en el que identifica medidas y hechos que podrían afectar la libertad de expresión.

Uno de los puntos señalados es el pedido del Poder Ejecutivo al Congreso para incluir en el Código Penal el “delito de revelación de información reservada” en investigaciones policiales y fiscales, lo que generó críticas por su posible impacto en la labor periodística.

El documento también menciona dos proyectos de ley sobre desinformación impulsados en el marco de la campaña electoral. Una de las iniciativas propone sancionar con penas a quienes induzcan a no votar mediante noticias falsas o contenidos generados con inteligencia artificial. Otra busca prohibir la creación o distribución de material engañoso que altere la apariencia o voz de candidatos mediante herramientas digitales.

Finalmente, el reporte recopila diferentes agresiones y amenazas contra periodistas en regiones como Cotabambas, Satipo y Lima, incluyendo insultos, denuncias desproporcionadas y mensajes intimidatorios.