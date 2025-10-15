El pleno del Congreso de la República resolvió “declarar haber lugar a la formación de causa penal” contra el magistrado Jorge Luis Salas Arenas en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República.

La resolución legislativa lo acusa “como presunto instigador del delito contra la administración pública – negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, ilícito penal previsto en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado”.

La acusación constitucional fue aprobada el 1 de octubre.

El informe fue sustentado por el congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este indicó que existen elementos suficientes que vinculan al magistrado con una llamada a Walter Ríos para solicitar la contratación de su exsecretario de confianza Pavel Cárdenas Peña.

