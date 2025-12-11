El Congreso aprobó una norma que obliga al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) a transmitir íntegramente las sesiones del pleno a partir del 1 de enero de 2026.

La ley establece que uno de los canales de televisión digital terrestre del sistema estatal deberá emitir en vivo las actividades parlamentarias y, además, duplica a dos horas diarias la franja que TV Perú y Radio Nacional deben destinar a contenidos legislativos.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respaldó la iniciativa al señalar que la ampliación de la cobertura permitirá mayor visibilidad de la labor legislativa, especialmente en un Parlamento bicameral.

Sostuvo que el espacio asignado representa menos del 10 % de la programación del canal estatal.

Sin embargo, el exjefe del IRTP, Hugo Coya, advirtió en entrevista con Canal N, que la obligatoriedad de transmisión podría dar ventaja mediática a los legisladores y candidatos a la reelección, sobre todo en regiones donde TV Perú y Radio Nacional son los únicos medios de acceso televisivo y radial.

La implementación de la norma exigirá al IRTP adecuaciones técnicas y logísticas, incluida la habilitación de un canal TDT exclusivo para el Congreso, la reorganización de la programación y el despliegue de personal para coberturas en vivo.

La disposición redefine el rol del sistema de medios públicos y entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, cuando las autoridades del Parlamento y del IRTP deberán garantizar una señal continua con alcance nacional.