Durante el acto protocolar por las festividades de fin de año, realizado en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, reafirmó el compromiso de la institución con una justicia independiente y autónoma.

Tello recibió el saludo protocolar de los jueces que integran la Sala Plena de la Corte Suprema, así como de los miembros del Consejo Ejecutivo. En la ceremonia también participaron presidentes de cortes superiores, funcionarios y personal administrativo de la institución.

En su discurso, la magistrada afirmó que el Poder Judicial consiguió hacer frente a los ataques contra su independencia institucional a lo largo del año. En ese sentido, destacó que la unidad de jueces y trabajadores fue clave para superar las dificultades afrontadas durante el 2025.

“Hemos conseguido, por ejemplo, que los proyectos de ley presentados por la Corte Suprema se conviertan en leyes, y hemos podido hacer frente a los ataques –que sí hemos tenido– en cuanto a la independencia del Poder Judicial”, resaltó.

Janet Tello también destacó y reconoció el trabajo de todos los integrantes de este poder del Estado. “Quiero reconocer la dedicación y el esfuerzo de cada integrante de la institución que, incluso, frente a dificultades, sigue trabajando para que todas las personas tengan acceso a la justicia”, añadió.

Asimismo, la autoridad judicial señaló que el país atraviesa una coyuntura que demanda actuar con unidad y responsabilidad, y resaltó además el esfuerzo de los servidores judiciales que, pese a las dificultades, continúan trabajando para garantizar la atención a la ciudadanía.

El pronunciamiento incluyó una referencia a los valores de paz y unidad como ejes del trabajo en las distintas instancias del sistema judicial. Tello señaló además que estas fechas constituyen una oportunidad para evaluar las metas y los objetivos institucionales.