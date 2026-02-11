El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 dispuso el inicio de un procedimiento sancionador contra José Williams Zapata por una presunta omisión de información en su declaración jurada de Hoja de Vida.

La medida se adoptó luego de un proceso de fiscalización que identificó la posible falta de registro de una sentencia condenatoria relacionada con un delito doloso, obligación que la normativa electoral vigente exige a los candidatos.

El procedimiento se sustenta en la presunta omisión de consignar información relevante en el Rubro V de la Declaración Jurada de Hoja de Vida, referido a sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. La resolución indica que esta omisión constituye una infracción contemplada en la Ley de Organizaciones Políticas y en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

El Jurado Electoral Especial otorgó un plazo máximo de un día calendario a Avanza País – Partido de Integración Social para presentar descargos, notificados a través de su personero legal Aldo Fabrizio Borrero Rojas.