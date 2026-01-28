El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 inició un procedimiento sancionador contra el partido político Alianza para el Progreso y la congresista Lady Mercedes Camones, por una presunta vulneración al artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe la entrega de dádivas durante la propaganda electoral.

La decisión se sustenta en un informe del área de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Santa, en el que se identificaron indicios de una posible entrega de bienes con valor económico en el marco de actividades de campaña vinculadas a la postulante.

De acuerdo con la resolución N.° 00320-2026-JEE-LIC2/JNE, la organización política y la candidata cuentan con un plazo de tres días calendario para presentar sus descargos.

El documento precisa que la resolución no es impugnable y que el procedimiento continuará con o sin respuesta de los involucrados.

Asimismo, se informó que el expediente y la documentación del caso se encuentran disponibles en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, a la cual deben acceder los investigados para ejercer su derecho a defensa.

Recordemos que Lady Mercedes Camones es actual candidata al Senado.