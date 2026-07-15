El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará este jueves las credenciales a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031, durante una sesión solemne que se realizará en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja.

En la ceremonia también recibirán sus credenciales los integrantes de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026:

Luis Galarreta Velarde , como primer vicepresidente de la República.

, como primer vicepresidente de la República. Miguel Torres Morales, como segundo vicepresidente.

La actividad está programada para las 11:30 a. m.

Así será la ceremonia protocolar

El acto comenzará con la instalación de la mesa de honor, presidida por el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, junto a los miembros del Pleno:

Marta Mach.

Gunther Gonzales.

Rubén Torres.

Aarón Oyarce.

Posteriormente se entonará el Himno Nacional del Perú y se dará lectura a la resolución de proclamación, documento que oficializa los resultados de la elección presidencial y constituye el sustento legal para la entrega de credenciales.

Entrega de credenciales y discurso del presidente del JNE

El momento central de la ceremonia será la entrega individual de las credenciales a los integrantes de la fórmula presidencial electa.

Cada uno será convocado al escenario para recibir el documento que los acredita oficialmente en el cargo que ejercerán durante el periodo de gobierno 2026-2031.

Tras la entrega, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá un discurso institucional.

La ceremonia concluirá con la fotografía oficial de las autoridades electas junto a los integrantes del Pleno del organismo electoral.

Proclamación se realizó el 3 de julio

El pasado 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República.

En la misma resolución fueron proclamados Luis Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Torres Morales como segundo vicepresidente para el periodo constitucional 2026-2031.

La entrega de credenciales constituye el acto formal mediante el cual el organismo electoral acredita a las autoridades elegidas en las urnas.