El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la inscripción del partido político Todo con el Pueblo en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), agrupación a la que está afiliado el expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión.

No obstante, el exmandatario no podrá participar en las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, debido a que su registro se realizó fuera del plazo establecido por la normativa electoral.

Pese a esta limitación, la organización sí podrá tomar parte en los comicios regionales y municipales que se desarrollarán en octubre de 2026. Con su incorporación, el número de partidos reconocidos en el ROP asciende a 50.

Castillo se afilió a Todo con el Pueblo en junio de 2024 desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En junio pasado, otras agrupaciones vinculadas a allegados del exmandatario también lograron ser inscritas, aunque de manera extemporánea.

Entre ellas se encuentran Adelante Pueblo Unido, liderada por el expremier Aníbal Torres —actualmente en juicio oral por el delito de rebelión— y la exministra de la Mujer, Anahí Durand; Resurgimiento Unido Nacional (RUNA), encabezada por el exministro de Cultura Ciro Gálvez; y Unidad Popular (UP), presidida por el expresidente del Poder Judicial y abogado de Torres, Duberlí Rodríguez.

De acuerdo con el Oficio N.° 004282-2025-DNROP/JNE, emitido el 18 de agosto, el proceso de formalización de Todo con el Pueblo concluyó con el registro de sus personeros legales, Dermali Cubas Vásquez y Vidal Julio Solís Peralta.

El documento dispuso además la apertura de la partida correspondiente en el Libro de Partidos Políticos, Tomo 3, Partida Electrónica 18, con su primer asiento registral.