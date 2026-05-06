A través de un comunicado difundido este miércoles, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) descartó que su presidente, Roberto Burneo, haya sostenido un encuentro privado en Panamá con un aspirante a la primera vicepresidencia de la República, como se había señalado.

La institución explicó que Burneo viajó entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2026 para participar en la Misión Oficial de Observación de las Elecciones Nacionales de Costa Rica.

También se indicó que tanto su salida como su retorno al país fueron tramitados conforme a los procedimientos institucionales establecidos.

Según detalló el organismo, el desplazamiento fue autorizado mediante un Acuerdo del Pleno emitido el 27 de enero. Durante la ausencia del titular del JNE, el despacho principal quedó a cargo de la magistrada Martha Elizabeth Maisch Molina para garantizar la continuidad de las funciones.

Sobre su paso por Panamá, el JNE precisó que el registro migratorio muestra que Burneo retornó al Perú el 2 de febrero y que realizó una escala de conexión de 33 minutos antes de abordar otro vuelo.

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