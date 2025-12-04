El Jurado Nacional de Elecciones solicitó al Ejecutivo adelantar los protocolos de seguridad destinados a los precandidatos presidenciales y al personal del sistema electoral, luego de los recientes ataques contra figuras políticas.
Su presidente, Roberto Burneo, recordó que los nombres de los postulantes ya fueron definidos en las elecciones internas, por lo que considera urgente aplicar las medidas previstas.
Burneo explicó en conferencia de prensa que los actos de violencia ocurridos en los últimos días son señales de un escenario electoral complicado.
El titular del JNE indicó que la institución está tomando previsiones internas y anunció la compra de chalecos antibalas para su personal. Precisó que se encuentran en proceso de evaluación y adquisición, al remarcar que “no podemos escatimar en las medidas de seguridad para nuestro personal”.
