La Junta Nacional de Justicia aprobó una nueva sanción de destitución contra Delia Espinoza por su actuación como fiscal de la Nación.
La decisión corresponde al Procedimiento Disciplinario N.° 022-2026-JNJ y contempla hechos vinculados con una investigación al excongresista Alejandro Soto Reyes.
Uno de los cargos está relacionado con la demora de aproximadamente siete meses en la tramitación de la Carpeta Fiscal N.° 247-2023, seguida contra Soto Reyes. La JNJ consideró que dicha inactividad no podía justificarse por la carga procesal y la calificó como una falta muy grave.
El segundo cargo corresponde a una reunión extraprocesal que Espinoza Valenzuela sostuvo con Soto Reyes el 2 de septiembre de 2025, cuando la investigación permanecía en trámite.
Según la JNJ, testimonios de tres ciudadanas corroboraron el encuentro y señalaron que durante la reunión se hizo referencia a la carpeta fiscal del exparlamentario.
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