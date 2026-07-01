El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió declarar desierto el concurso público para la elección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida fue adoptada cuando faltaban ocho días para la culminación del proceso de selección.

La decisión se produjo luego de que los dos últimos postulantes que permanecían en carrera quedaran fuera del concurso. Con ello, el procedimiento de nombramiento deberá reiniciarse desde el inicio.

El acuerdo fue aprobado con los votos de los magistrados Víctor Chanduví, Jaime de la Puente, Germán Serkovic, Cayo Galindo y Rafael Ruiz.

En tanto, la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, no participó en la sesión por encontrarse de vacaciones, mientras que Gino Ríos Patio tampoco intervino.

Uno de los hechos que llevó a esta situación fue la renuncia de la postulante Amparo Ortega Campana, quien el martes 23 de junio presentó su desistimiento por motivos de salud. La Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de la JNJ aceptó su solicitud, dejando al proceso sin los candidatos necesarios para continuar.