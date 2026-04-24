Mediante un nuevo requerimiento oficial, la Junta Nacional de Justicia solicitó a la ONPE remitir información sobre ciudadanos extranjeros que laboran en la institución bajo cualquier modalidad.

El pedido fue enviado por María Teresa Cabrera Vega al jefe interino Bernardo Pachas Serrano, luego de una solicitud inicial formulada el 20 de abril de 2026.

Entre los datos requeridos figuran la cantidad total de trabajadores extranjeros, nacionalidad, identificación completa, documento de identidad, modalidad de contratación y el área donde prestan servicios. Según el oficio, hasta la fecha la entidad electoral no había entregado la información solicitada previamente.

La JNJ también pidió la copia completa del expediente técnico vinculado a la compra del inmueble ubicado en la avenida Vía Expresa, en La Victoria, destinado a convertirse en la nueva sede central de la ONPE.

El requerimiento incluye antecedentes administrativos, técnicos y documentales de la adquisición realizada en la gestión anterior.

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