El presidente de la República, José Jerí, tomó juramento a Jorge Figueroa como nuevo titular del Ministerio de Educación (Minedu), en una ceremonia realizada esta tarde en Palacio de Gobierno.

Es así como Figueroa reemplaza en el cargo a Morgan Quero, quien desempeñó dicho cargo desde el 1 de abril de 2024 al 12 de octubre de 2025.

Noticia en desarrollo...