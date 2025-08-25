El Poder Judicial decidió rechazar la solicitud de la Fiscalía para levantar el secreto bancario del congresista Jorge Luis Flores, en el marco de la investigación por un presunto recorte ilegal de salarios a trabajadores de su despacho.

El 31 de enero de 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó la solicitud presentada por la Fiscalía de la Nación para aplicar la medida solicitada contra el legislador y otras 27 personas, incluyendo empleados de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la cual presidió durante el periodo del 26 de julio de 2021 al 9 de julio de 2023, en relación con este caso.

En una resolución emitida el pasado 22 de agosto, el magistrado concluyó que procede declarar la sustracción de la materia, dado que el 14 de mayo de 2024 la Fiscalía de la Nación interpuso una denuncia constitucional contra el legislador ante el Congreso de la República.

La denuncia acusa a Flores Ancachi de ser presunto autor del delito de concusión en grado de tentativa, en perjuicio del Estado, al supuestamente haber utilizado su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas, que presidió entre 2022 y 2023, a entregarles sumas de dinero provenientes de sus salarios.

El juez supremo Checkley Soria señala que, en caso de que el Congreso de la República apruebe la acusación constitucional y disponga la formalización de la investigación preparatoria, su despacho tendrá la competencia para proseguir con las actuaciones procesales. “En consecuencia, mientras la denuncia constitucional se encuentra en trámite ante el Congreso, el Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en asuntos que podrían afectar el debido proceso”.

El magistrado enfatiza que, dado que la denuncia constitucional está en trámite ante el Congreso, que es el órgano competente para evaluar y resolver sobre la acusación, no corresponde que su despacho autorice el levantamiento del secreto bancario solicitado, pues hacerlo atentaría contra el principio de separación de poderes.