El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, expresó su respaldo a la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El legislador recordó que se opuso a la censura que en marzo de este año apartó a Santiváñez del Ministerio del Interior y destacó su desempeño al frente de dicha cartera.

“Yo me opuse a que lo censuraran (a Juan José Santiváñez). Mi posición con él siempre ha sido de que estaba haciendo un buen trabajo porque lo hemos verificado, es un tipo que tiene mucha capacidad de acción y gestión. Creo que la va a hacer bien en Justicia, tiene temas pendientes fuertes que solucionar”, declaró Montoya a la prensa.

El parlamentario reiteró que, en su opinión, Santiváñez demostró capacidad de gestión durante su paso por el Ministerio del Interior, pese a que el Congreso lo retiró del cargo tras cuestionamientos por falta de idoneidad y por los resultados en materia de seguridad ciudadana. Para Montoya, su retorno al Gabinete refleja la confianza en su experiencia.

Además, el legislador consideró que el actual ministro de Justicia enfrenta hostigamientos en medio de las investigaciones abiertas en su contra. “Le han hecho de todo, hasta le han violado su domicilio”, afirmó Montoya, al señalar que existe un “acoso” por parte de la Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza.

Consultado sobre si es correcto que un ministro con procesos pendientes asuma una nueva cartera, el congresista enfatizó que la decisión corresponde únicamente a la mandataria. “Ella habrá hecho sus cálculos políticos y ha preferido ponerlo a él”, señaló.

