El presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, consideró que un eventual gobierno de Keiko Fujimori debería otorgar el salvoconducto que permita a Betssy Chávez salir del país rumbo a México.

Chávez ingresó a la sede diplomática después de que el Poder Judicial la condenara a más de 11 años de prisión efectiva por su responsabilidad en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Cabe mencionar que, hasta el momento, los gobiernos de José Jerí y José Balcázar no han concedido el documento que le permitiría viajar a México.

Nieto sostuvo que el Perú “está en falta en eso” y afirmó que, según el tratado de asilo, corresponde al país que ofrece protección decidir si una persona puede ser asilada.

“El Perú está en falta en eso y debería extender un salvoconducto a la señora Chávez. No hay razón para que no sea así“, destacó para RPP.