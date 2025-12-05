El presidente José Jerí manifestó que el Ejecutivo se encuentra preliminarmente conforme con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que aprobó el Congreso.

“Hay que dejar en claro que los puntos principales que planteó el Gobierno, que sea un año, los 50 000 que ya habían sido excluidos, o sea los principales puntos para nosotros” , expresó Jerí.

Luego continuó con: “nos ha dejado conforme el dictamen que se ha aprobado el día de ayer” .

Jerí explicó que la ampliación busca mantener la formalización de las actividades mineras y garantizar que se cumplan los objetivos establecidos por el Estado en esta materia.