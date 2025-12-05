El Congreso de la República oficializó la suspensión de las asignaciones económicas y otras facilidades logísticas otorgadas a los legisladores para el desarrollo de sus semanas de representación, en cumplimiento del Acuerdo 083-2025-2026/MESA-CR aprobado el 2 de diciembre de 2025.
Dicha medida quedó oficializada a través del Memorando N.º 127-2025-2026-OM-CR, remitido al director general de Administración, Mario Fernández Garibay.
En el documento, la Mesa Directiva señala que la medida fue adoptada a propuesta del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso y en respuesta a un oficio presentado por la bancada de Renovación Popular.
De acuerdo con la medida, quedan suspendidos temporalmente la compra de pasajes aéreos, las asignaciones por semana de representación y otros apoyos logísticos previamente autorizados. La Mesa Directiva sostuvo que esta decisión busca resguardar el principio de neutralidad durante el periodo electoral.
Esta disposición del 1 de enero al 12 de abril de 2026 y suspende temporalmente una serie de acuerdos de mesas directivas anteriores relacionados con estas facilidades administrativas.
El memorando, firmado por el oficial mayor Giovanni Forno Flórez, fue remitido también a los despachos congresales y parlamentarios.
