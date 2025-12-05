Un grupo de militantes y simpatizantes de Acción Popular llegó hasta la sede de la ONPE para reclamar por una presunta alteración en la relación final de delegados elegidos en los comicios internos del 30 de noviembre.

La manifestación fue encabezada por el excongresista Ricardo Burga, quien responsabilizó a la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo, por estas supuestas modificaciones.

Burga afirmó que se habían cambiado los nombres de al menos 26 delegados en diversas regiones, entre ellas Lima Metropolitana, Lima Provincias, Cajamarca, Cusco y Loreto.

Según señaló, estos cambios distorsionan la decisión de la militancia y favorecerían al precandidato presidencial Alfredo Barnechea. También indicó que Pajuelo “aún mantiene el control de las claves de acceso a los sistemas” de los organismos electorales.

El exlegislador sostuvo que este acceso habría permitido realizar ajustes en los registros sin conocimiento del resto del comité electoral, lo que considera un intento de influir en la representación interna del partido. Aseguró que esta situación afecta la transparencia y responsabilizó tanto a Pajuelo como a Barnechea por las consecuencias que pueda generar dentro de la agrupación.