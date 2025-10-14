El mandatario José Jerí indicó que este martes 14 de octubre, “en las próximas horas”, tomará juramento a los integrantes de su gabinete ministerial que lo acompañarán durante su gobierno de transición.

“Nuestro objetivo el día de hoy es justamente escuchar sobre la base de la experiencia que tiene cada uno de ustedes en el ejercicio diario de su función, esas propuestas que nos permitan tomar acciones concretas”, señaló aludiendo a su encuentro con los alcaldes.

“Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos ya esa coordinación adicional para poder justamente aplicar lo que hoy se diga y se acuerde en esta mesa de diálogo”, añadió.

El jefe de Estado destacó que la reunión con los alcaldes responde a la preocupación compartida por “la estabilidad del país” y al “compromiso con la nación y el estado de derecho”.

“También nuestra preocupación de todos los días -desde antes de estar acá, incluso- respecto a la inseguridad ciudadana que nos viene desbordando y tenemos justamente que hacer un planteamiento colectivo que, sobre la base del diálogo y las propuestas, nos permita aterrizar ideas concretas”, manifestó.

“El objetivo es ese: primero, la defensa de la institucionalidad del país que es fundamental para cualquier acción de cualquier naturaleza y, segundo, yo ya he declarado la guerra a la criminalidad y la delincuencia. Lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Para ello, justamente es este espacio, para recoger esos planteamientos y esas propuestas”, agregó.

Sobre el nombramiento de sus ministros, el pasado domingo, Jerí aseguró, a través de redes sociales, que “el Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional” anunciado “no estará integrado por ningún congresista ni ministro saliente”.