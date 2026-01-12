El presidente de la República, José Jerí, expresó que el Perú apoya la transición democrática en Venezuela; esto significaría que los mismos venezolanos puedan elegir a sus autoridades y recuperar la tranquilidad que se perdió años atrás. Así manifestó el mandatario en entrevista con CNN.

Además, Jerí afirmó estar “plenamente de acuerdo” con la incursión de Estados Unidos y pidió un retorno rápido a la democracia. Esto tras la captura de Nicolás Maduro por presunto terrorismo.

“Apoyamos plenamente la transición democrática; que sean los mismos venezolanos los que elijan a sus autoridades, en este caso un presidente que ha sido electo en el 2024, que debería terminar con esa labor. Es autonomía de los venezolanos que verán cuál es el mejor camino”, indicó.

Así también, señaló que deben establecerse plazos, pues la situación crítica no solo afecta a Venezuela, sino también a los países vecinos debido a la migración. “Que Venezuela esté bien, va a implicar que nuestros países estén bien”, afirmó.

Si bien Perú expresó su posición, agregó que ahora se debe restablecer el orden para que los países puedan estar seguros en esta parte del continente donde se debería respetar la libertad.

Por su parte, descartó la posibilidad de establecer un corredor humanitario para los venezolanos en situación irregular procedentes de Chile.

“Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativas, como escenarios, la hemos descartado a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”, explicó en referencia a la reunión con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.