El presidente de la República, José Jerí, llegó esta mañana al Congreso de la República acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y varios ministros de Estado.

El mandatario se dirigió directamente al despacho del titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, con quien mantiene una reunión a puerta cerrada. La visita ocurre en medio de un clima político tenso y tras una noche de manifestaciones en el Centro de Lima, que dejaron 84 policías y 29 civiles heridos, además de una persona fallecida.

La llegada del jefe de Estado coincide con la convocatoria del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien fue invitado por el Congreso para informar sobre los hechos ocurridos durante las protestas del miércoles 15 de octubre. Según lo previsto, Tiburcio deberá comparecer ante el Pleno al mediodía para dar detalles de las acciones adoptadas por su sector.

El Ejecutivo no ha emitido, hasta el momento, un pronunciamiento oficial sobre la agenda del encuentro entre Jerí y Rospigliosi, aunque fuentes cercanas señalan que el tema central sería coordinar medidas de seguridad y evaluación política tras los incidentes registrados en las calles de la capital.

