“Nos ha llamado poderosamente la atención los niveles de control y de supervisión que internamente habían estado haciendo, que ha sido deficiente”, declaró el presidente de la República, José Jerí, tras encabezar un operativo en el penal de Lurigancho durante el primer día del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

El mandatario señaló que el Gobierno ha iniciado una intervención integral en el sistema penitenciario y que, como parte de las acciones, se han instalado puestos temporales de coordinación interinstitucional.

“Ahora estamos en uno de los puestos temporales, donde van a funcionar justamente todas las fuerzas combinadas, que es Ejército, Serenazgo y Policía. Y poco a poco vamos a ir avanzando con todas las actividades”, explicó Jerí.

El operativo en Lurigancho marcó el inicio de las acciones conjuntas entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y las Fuerzas Armadas, orientadas a reforzar la seguridad y restablecer el control en los centros penitenciarios y zonas con alta incidencia delictiva.

Vicente Tiburcio: “Vamos a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo”

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó que el estado de emergencia implica un cambio radical en la estrategia de seguridad: de una posición defensiva a una ofensiva.

“No vamos a esperar que se dé un delito. Vamos a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo”, enfatizó el titular del Interior.

Tiburcio detalló que las operaciones estarán guiadas por acciones de inteligencia policial, estadísticas diarias y un mapa del delito, con el fin de dirigir los esfuerzos hacia las zonas más críticas.

“Vamos a trabajar con el mapa del delito y las estadísticas diarias”, añadió.

Resultados y próximos operativos

Según el ministro, las primeras intervenciones policiales dejaron resultados positivos, como la detención de grupos delictivos, la recuperación de vehículos robados y la incautación de objetos de valor en diferentes distritos de Lima.

Asimismo, anunció que en los próximos días se intensificarán las operaciones en San Juan de Lurigancho y Puente Piedra, dos de las zonas más golpeadas por la delincuencia.

“Estamos fortaleciendo la presencia del Estado en las calles, con el respaldo del Ejército y las municipalidades, para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos”, agregó Tiburcio.