El presidente de transición, José Jerí, formó parte del segundo recorrido del Señor de los Milagros, acompañando la procesión en su paso frente a Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Lima.

El mandatario vistió el hábito morado y se integró a la cuadrilla número cinco de la Hermandad del Cristo de Pachacamilla.

El paso de la imagen por la Plaza Mayor estuvo marcado por homenajes de distintas instituciones, entre ellas la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno y otras entidades del Estado.

Previo a su participación, José Jerí compartió con ministros y autoridades desde el balcón presidencial. Luego, cargó el anda por una distancia que abarcó desde el frontis hasta el patio de honor de Palacio, en un acto seguido de cerca por medios nacionales e internacionales.

La procesión continuará por las calles del centro de Lima hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Barrios Altos, donde culminará esta segunda jornada de fe.