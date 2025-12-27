El presidente de la república, José Jerí, reiteró que el Gobierno mantendrá una posición inquebrantable en la lucha contra la delincuencia y en el camino hacia la paz social.

El pronunciamiento lo realizó durante la ceremonia de graduación de oficiales de la Policía Nacional del Perú, realizada en el distrito de Puente Piedra, donde destacó la necesidad de actuar con determinación para devolver la seguridad al país.

En su discurso, el jefe de Estado subrayó que el compromiso asumido involucra a todas las instituciones y no solo al Poder Ejecutivo.

“Tenemos el compromiso, todos los presentes acá, de encaminar el país hacia la paz y no claudicaremos en ello, vamos a recuperar la tranquilidad de nuestro país y pese a los momentos malos que podemos pasar, no vamos a claudicar y no vamos a perder contra la delincuencia. Cueste lo que cueste “, expresó ante los nuevos oficiales.

Jerí también señaló que el Gobierno continuará respaldando el trabajo policial con mejores condiciones y recursos.

“Nuestro Gobierno seguirá trabajando en esa línea, con mano firme, para garantizar un 2026 tranquilo, donde la labor policial se realice en mejores condiciones siguiendo lo bueno que hemos heredado y también cambiando lo que nos han dejado, equipamiento tecnológico y respaldo pleno de las autoridades es parte de lo que vamos a dejar e iniciar el 2026 “ , afirmó.